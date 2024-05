Am stärksten sei der Zuwachs der Firmenpleiten in der Zentralschweiz gewesen, dort schnellten die Insolvenzen den Angaben zufolge um 35 Prozent in die Höhe. Dahinter folgte die Südwestschweiz (+18 Prozent) und die Nordwestschweiz (+17 Prozent). In der Ostschweiz stiegen die Konkurse wie im gesamtschweizerischen Durchschnitt an. Zu einem unterdurchschnittlichen Anstieg kam es in Zürich (+12 Prozent), im Espace Mittelland (+3 Prozent) und im Tessin (+2 Prozent).