Nicht mehr vertreten in der exklusiven Liste ist beispielsweise Sam Bankman-Fried, der sein 21-Milliarden-Dollar-Vermögen nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX verlor. In China fiel Jack Ma, Gründer des E-Commerce-Konzerns Alibaba, von Platz 34 auf Rang 52 zurück, was vor allem auf das harte Vorgehen der chinesischen Regulierungsbehörden gegen den Technologiesektor zurückgeführt wird. Angeführt wird die Superreichenliste vom Chef des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH, Bernard Arnault.