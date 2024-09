Diese Marke wurde im September nicht nur in Frankreich, sondern auch in Spanien unterschritten. In dem EU-Südland fiel die Teuerungsrate auf 1,7 Prozent. Auch hierbei wurden Experten von dem starken Rückgang überrascht, denn sie hatten mit einem Wert von 1,9 Prozent gerechnet, nach 2,4 Prozent im August.