Seit Anfang Oktober ist der Pharmakonzern mit dem Spin-Off der Generika-Sparte Sandoz mehr oder weniger an seinem Ziel angekommen, sich in ein fokussiertes Medizinunternehmen zu wandeln. Was die Pipeline betrifft, hat sich Novartis über ein Lizenzabkommen mit dem Biotechunternehmen Ionis Zugang zu einem neuartigen Medikament zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesichert.