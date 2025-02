US-Fiskalpolitik wirkt sich aus

Der Anstieg bei den Renditen auf Bundesobligationen hat seinen Grund auch bei Entwicklungen aus Übersee: «Mit dem Renditeanstieg wird eine expansivere US-Fiskalpolitik eingepreist», sagt Safra-Sarasin-Chefökonom Junius. Wegen dieser Fiskalpolitik würden Zinssenkungen in den USA erst später als bisher angenommen möglich. «Damit gehen - auch in der Schweiz - höhere Inflationserwartungen und schliesslich höhere Zinsen am langen Ende einher.»