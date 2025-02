«Ich denke, dass wir in diesem Jahr wieder in den Bereich von 5.000 Punkten fallen werden«, sagte Kolanovic in Bloombergs Odd Lots Podcast. Mögliche Turbulenzen aufgrund des neuen politischen Klimas könnten den Index »viel tiefer, in den Bereich von 4.000 Punkten bringen — ich denke, das ist sehr wahrscheinlich.»