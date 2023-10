Der Anteil der per Bahn transportierten Menge nahm zudem im Vergleich zum Vorjahr leicht zu: Insgesamt wurde den Angaben zufolge rund 38 Prozent des Schweizer Zements auf der Schiene transportiert (+1,1 Prozent). Dabei wurden knapp 73 Prozent des Zements der schweizerischen Zementindustrie an Transportbetonwerke geliefert, weitere 20,5 Prozent an Ortbetonanlagen von Grossbaustellen.