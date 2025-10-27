Analysten führten das überraschend starke Ergebnis auf die Angst der Wähler vor einer Rückkehr zum wirtschaftlichen Chaos früherer Regierungen zurück. Mileis Politik sei zwar schmerzhaft, habe aber die monatliche Inflation drastisch von 12,8 Prozent vor seinem Amtsantritt auf 2,1 Prozent gesenkt. Gleichzeitig war die Wahlbeteiligung mit rund 68 Prozent die niedrigste seit mehr als einem Jahrzehnt, was darauf hindeuten könnte, dass viele desillusionierte Anhänger der Opposition zu Hause blieben.