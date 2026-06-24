Es wird ‌erwartet, dass KNDS noch vor Mitte Juli sein Börsendebüt feiert. Der deutsche Staat ​übernimmt noch vor dem ​Börsengang die restlichen 40 ​Prozent der Wegmann-Holding. Der Haushaltsausschuss des Bundestages ‌soll darüber einem Insider zufolge am Freitag final entscheiden. Neue Aktien gibt ​KNDS ​bei der ⁠Emission nicht aus.