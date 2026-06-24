Wie erwartet wollen ⁠der französische Staat und die in der ‌Wegmann-Holding zusammengeschlossenen deutschen Eigentümerfamilien jeweils ‌zehn Prozent an ​KNDS an die Börsen in Frankfurt und Paris bringen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Es wird ‌erwartet, dass KNDS noch vor Mitte Juli sein Börsendebüt feiert. Der deutsche Staat ​übernimmt noch vor dem ​Börsengang die restlichen 40 ​Prozent der Wegmann-Holding. Der Haushaltsausschuss des Bundestages ‌soll darüber einem Insider zufolge am Freitag final entscheiden. Neue Aktien gibt ​KNDS ​bei der ⁠Emission nicht aus.

Organisiert wird ​der Börsengang ⁠von den Investmentbanken Bank of America (BofA ‌Securities), Deutsche Bank, Goldman Sachs und Societe Generale.

(Reuters)