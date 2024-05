Der Gesetzentwurf war bereits seit rund einem Jahr zwischen den drei Fraktionen verhandelt worden. FDP und SPD wollten eine umfassende Beschleunigung, bei den Grünen standen eher die Erneuerbaren Energien im Fokus. Für sie sollen in dem neuen Gesetz, das der Bundestag im Juni beschliessen soll, zahlreiche Extra-Regelungen greifen. So soll etwa der Ersatz alter Windräder durch neue in Windparks - das sogenannte Repowering - erheblich vereinfacht werden.