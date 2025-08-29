Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erstmals seit Februar 2015 über die Marke von drei Millionen gestiegen. Sie kletterte um 46'000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent. «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben: Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen», sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Der Arbeitsmarkt sei nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. «Es gibt allerdings auch erste Anzeichen einer Stabilisierung», betonte Nahles.
Bereinigt um jahreszeitliche Schwankungen ist die Zahl der Arbeitslosen im August um 9000 niedriger ausgefallen als im Juli 2025. Analysten hatten hier ein Plus von 10'000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August um 153'000.
(Reuters)