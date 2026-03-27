Das IAB-Arbeitsmarktbarometer basiert auf einer Umfrage unter allen deutschen Arbeitsagenturen zu deren Erwartungen für die jeweils folgenden drei Monate. Die Antworten für die März-Umfrage erfolgten im Wesentlichen in den drei Tagen ab dem 11. März 2026. Der Iran-Krieg und der Ölpreisschock waren zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt.