Als Bremsklotz erweist sich zunehmend das Geschäft ​in China. Dort brach der ⁠Absatz der deutschen Konzerne um 16 Prozent ein. «Von der Cashcow zum Sorgenkind: ‌China bleibt eines der grössten Probleme für die deutschen Konzerne», erklärte Gall. Zudem erschwert ein schwieriges globales Umfeld die Lage der Hersteller. «Geopolitische Spannungen, ‌Nationalismus, Handelsschranken und wechselnde politische Präferenzen für die eine oder andere ​Antriebstechnologie prägen das Umfeld», sagte Gall. Die deutschen Konzerne befänden sich in einer sehr schwierigen Lage, da sie nicht mehr von einem freien Welthandel profitieren könnten.