Auch andere deutsche Schlüsselindustrien sind der Studie zufolge betroffen. So habe der Maschinenbau die Automobilindustrie zwar als wichtigste Exportbranche für China abgelöst, ‌doch auch hier gingen die Ausfuhren 2025 um fast zehn Prozent zurück. Der deutsche Exportüberschuss in der Branche sank von einem Rekordwert von 10,5 ​Milliarden Euro 2018 auf weniger als drei Milliarden Euro. ​Die metallverarbeitende Industrie verzeichnete bei ihren Ausfuhren nach ​China ein Minus von fast 13 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Einfuhren von Metallerzeugnissen aus China ‌nach Deutschland um knapp 13 Prozent.