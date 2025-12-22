Nicht viel besser sieht es für das US-Geschäft der deutschen Maschinenbauer aus. Hier gaben die Ausfuhren um ⁠9,5 Prozent nach. «Auch die deutschen Maschinenausfuhren in die USA unterliegen teils einem deutlich höheren Zollsatz von 50 Prozent, der für Stahl und Aluminium sowie Produkte daraus greift», so das ​IW. Dem Abwärtstrend kann sich die Chemiebranche ebenfalls nicht entziehen. ‌Deren US-Geschäft brach ebenfalls um 9,5 Prozent ein, ‍womöglich aber nicht nur wegen der Zölle. «Bei chemischen Erzeugnissen dürften auch andere Gründe eine Rolle spielen, wie ​etwa eine geringere Produktion in Deutschland aufgrund höherer Energiepreise», hiess es.