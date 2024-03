Zwei Faktoren sind die wesentlichen Gründe für den Einbruch: Zum einen muss die Bahn grosse Summen in das marode Schienennetz investieren. Sie ist dafür 2023 in Vorleistung gegangen und erwartet noch zugesagte Mittel von mehreren Hundert Millionen Euro vom Staat. Diese sollen nun 2024 fliessen, was teilweise Grund dafür ist, dass die Bahn dieses Jahr zumindest beim Betriebsergebnis wieder in die Gewinnzone will. Zum zweiten ging der Gewinn der internationalen Speditionstochter Schenker auf gut eine Milliarde Euro von 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2022 zurück. Schenker konnte so die Verluste der Eisenbahn in Deutschland nicht ausgleichen.