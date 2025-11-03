Die Europäische Zentralbank (EZB) habe die Eigenmittelanforderung der Säule zwei zum 1. Januar 2026 um 0,05 Prozentpunkte auf 2,85 Prozent herabgesetzt, teilte die Deutsche Bank am Montag mit.
Das Frankfurter Geldhaus muss damit im nächsten Jahr eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 11,22 Prozent ihrer risikogewichteten Aktiva (RWA) einhalten. Mit 14,50 Prozent lag die CET1-Quote zum 30. September deutlich darüber.
Für die Commerzbank hatte die EZB als Grossbanken-Aufseher die Säule-2-Kapitalanforderung um 0,1 Prozentpunkte gesenkt; sie muss 2026 eine CET1-Quote von 10,13 Prozent erfüllen.
(Reuters)