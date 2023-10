Während sich das Engagement der Deutschen Bank “sehr in Grenzen hält”, werden die höheren Zinsen und der Trend zu mehr Heimarbeit im Zuge der Covid-Pandemie die Anlageklasse belasten, sagte Sewing am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Marrakesch. “Es ist eine Anlageklasse, die man im Auge behalten sollte”, so Sewing weiter. Gewerbeimmobilien werden “in den nächsten Jahren tatsächlich ein schwierigeres Zeitfenster durchlaufen”.