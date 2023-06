"Das bedeutet auch, dass richtigerweise die Zentralbanken auch in Kauf nehmen, dass wir vielleicht eine Rezession bekommen", sagte Sewing in dem am Dienstag veröffentlichten Interview. Höhere Kreditzinsen können dazu führen, dass Investitionen aufgeschoben werden und somit das Wirtschaftswachstum schwächer ausfällt. "Von der wirtschaftlichen Entwicklung (...) werden wir in eine Situation kommen, dass das zweite Halbjahr und vielleicht auch das erste Quartal 2024 schwieriger sein wird. Aber es ist richtig, um die Inflation aus dem System zu bekommen, um es wirklich rauszuschwitzen", sagte Sewing. Das könne eine Volkswirtschaft wie Deutschland aushalten.