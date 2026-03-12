⁠Der Aufsichtsrat billigte Christian Sewing eine Gesamtvergütung von 10,5 Millionen Euro ‌zu, wie aus dem ‌am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht ​des Geldhauses hervorgeht. 2024 waren es noch rund 9,8 Millionen Euro. Wie hoch seine Langfrist-Boni tatsächlich ausfallen, steht aber erst 2027 fest. Die ‌Deutsche Bank steuert auf Rekordkurs - das schlägt sich auch bei den übrigen Deutsche-Bank-Mitarbeitern in den Gehältern ​nieder. Die Gehaltssumme lag bei ​11,1 Milliarden Euro, wobei die ​Boni auf 2,7 (2,5) Milliarden zulegten.

«Wir waren nie ‌besser gerüstet für die Zukunft», erklärte Sewing im Geschäftsbericht. «Kurz gesagt: Es ist an der Zeit, dass ​die ​Deutsche Bank von ⁠der Defensive in die ​Offensive geht.» Ihre Jahresziele ⁠bekräftigte die Deutsche Bank. Im laufenden Jahr ‌sollen die Erträge rund 33 Milliarden Euro erreichen, die Bank will dabei ‌auch profitabler arbeiten. 

(Reuters)