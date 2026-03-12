Der Aufsichtsrat billigte Christian Sewing eine Gesamtvergütung von 10,5 Millionen Euro zu, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht des Geldhauses hervorgeht. 2024 waren es noch rund 9,8 Millionen Euro. Wie hoch seine Langfrist-Boni tatsächlich ausfallen, steht aber erst 2027 fest. Die Deutsche Bank steuert auf Rekordkurs - das schlägt sich auch bei den übrigen Deutsche-Bank-Mitarbeitern in den Gehältern nieder. Die Gehaltssumme lag bei 11,1 Milliarden Euro, wobei die Boni auf 2,7 (2,5) Milliarden zulegten.
«Wir waren nie besser gerüstet für die Zukunft», erklärte Sewing im Geschäftsbericht. «Kurz gesagt: Es ist an der Zeit, dass die Deutsche Bank von der Defensive in die Offensive geht.» Ihre Jahresziele bekräftigte die Deutsche Bank. Im laufenden Jahr sollen die Erträge rund 33 Milliarden Euro erreichen, die Bank will dabei auch profitabler arbeiten.
(Reuters)