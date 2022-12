Die Rückkehr in den RMBS-Handel wäre eine weitere Abkehr von der ursprünglichen Strategie, das Handelsgeschäft auf weniger, kräftige Kernsäulen zu konzentrieren. Die Bank ist bereits in den Bereich Kreditausfall-Swaps für bonitätsschwache Emittenten eingestiegen. Inzwischen wagt sie sich auch wieder in den Handel mit Basismetallen vor. 2013 war sie aus dem Rohstoffbereich fast komplett ausgestiegen.