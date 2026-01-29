Unter dem Strich und nach Minderheiten blieb den Aktionären der Deutschen Bank im vergangenen Jahr ein Nettogewinn von 6,12 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie die 2,7 Milliarden Euro aus dem Vorjahr, wie Deutschlands grösstes Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Die Summe lag auch über den Erwartungen der ​Analysten, die im Schnitt mit 5,94 Milliarden Euro gerechnet hatten. Damit schloss die Deutsche Bank das ‌sechste Jahr in Folge mit einem Gewinn ab.