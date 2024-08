Dabei hatte Holcim im ersten Semester eher ein durchzogenes Resultat erzielt: Während die Verkäufe unter dem schlechten Wetter in Nordamerika und Europa litten, erreichte die Profitabilität neue Rekorde. Bei den Wachstumszielen für das Gesamtjahr 2024 trat der grösste Zementkonzern der Welt auf die Bremse. Neu erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in lokaler Währung. Das wäre ein Anstieg von 1 bis 3 Prozent. Bislang war Holcim von einem Plus von über 6 Prozent ausgegangen.