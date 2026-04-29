Die Entwicklung im ersten Quartal sei «ein sehr guter Start in die nächste Phase unserer Strategie», bilanzierte Konzernchef Christian Sewing, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Rendite des Geldhauses weiter nach oben zu treiben. Beim Vorsteuergewinn, der um sieben Prozent auf etwas mehr als 3 Milliarden Euro kletterte, war das erste Quartal 2007 mit rund 3,2 Milliarden Euro noch besser.