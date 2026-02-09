Die «Bild»-Zeitung zitierte am Samstag den Vizepräsidenten der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), der Frankfurter Rechtsanwalt Klaus Nieding, mit der Forderung an die Deutsche Bank , Finanzunterlagen zur Geschäftsverbindung mit Epstein offenzulegen: «Die Vorlage dieser Unterlagen und eine eindeutige und schonungslose Offenlegung der seinerzeitigen Geschäftsverbindung ist auch eindeutig vor der Präsenz-Hauptversammlung der Bank am 28. Mai 2026 erforderlich, um einen Reputationsschaden durch die Gerüchteküche zu vermeiden.»