Mehr Millionäre

Mit dem Fokus auf die Expansion im Nahen Osten steht die Deutsche Bank nicht allein: Auch Konkurrenten wie Goldman Sachs streben in die Region. Ganz oben auf der Liste für die Deutsche Bank stehen die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Ein attraktiver Markt ist auch Indonesien, wo der Staatshaushalt seit Monaten einen Überschuss aufweist. In beiden Regionen dürfte die Zahl der Millionäre in den kommenden Jahren weiter steigen.