Razzia und Ermittlungen

Getrübt wird der Geschäftserfolg von erneuten Ermittlungen gegen nicht näher benannte Verantwortliche und Mitarbeiter des grössten deutschen Geldhauses wegen des Verdachts der Geldwäsche, die am Vortag bekannt wurden: Ermittler durchsuchten die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurter sowie Geschäftsräume in Berlin. Nach Angaben der federführenden Frankfurter Staatsanwaltschaft geht es um frühere Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben.