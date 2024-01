Übernahme von ABN Amro als Zäsur

Eine Übernahme von ABN Amro würde auch für die europäische Finanzindustrie eine Zäsur bedeuten. Während sich die nationale Bankenkonsolidierung in Europa in den letzten Jahren beschleunigt hat, gab es in der Eurozone keine bedeutenden grenzüberschreitenden Zusammenschlüsse.