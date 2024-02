Der auf die Anteilseigner des Dax-Konzerns entfallende Überschuss lag 2023 mit gut 4,2 Milliarden Euro rund 16 Prozent unter Vorjahresniveau, wie Deutschlands grösstes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das war dennoch mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Im Vorjahr hatte die Bank von einer einmaligen Steuergutschrift profitiert. Jetzt plant der Vorstand weitere Einsparungen und will dazu 3500 Arbeitsplätze abbauen.