Die Stelle des scheidenden Privatkundenchefs Karl von Rohr soll trotz der Kostensenkungspläne nachbesetzt werden, wie es hiess. Das Institut hatte am Dienstag angekündigt, dass von Rohr seinen Vertrag als Chef der Privatkundenbank Ende Oktober auslaufen lassen wird. Über seinen Nachfolger will die Bank "in Kürze" entscheiden. Über die geplante Verkleinerung des Vorstands hatte zuerst "Bloomberg" berichtet.