Internationale Finanzierer als Ausweg

So zögen manche Kreditsuchende inzwischen auch internationale Finanzierer in Betracht. „Ausländische Finanzierer konnten in den vergangenen Monaten ihren Marktanteil deutlich anheben. Allerdings fokussieren sie sich auf risikoarme Engagements», so Wagner. Auch die lokalen Sparkassen und Volksbanken zählt er zu den Gewinnern der aktuellen Situation am Immobilienfinanzierungsmarkt. Sie könnten die vorhandene Kapitallücke von kleinen bis mittelgrossen Deals nutzen.