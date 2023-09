Aus Sicht des Bankenverbands lassen sich bei der GAR Methodikfehler feststellen, die behoben werden müssten. So sollten dem Verband zufolge unter anderen Projektfinanzierungen in die GAR einfliessen können, wie etwa von Windparks oder Solarparks. In ihrer Studie kam der Bankenverband zu dem Ergebnis, dass die Taxonomie nur etwa 30 Prozent der Wirtschaft erfasst. «70 Prozent können damit im regulatorischen Sinne nicht nachhaltig sein. Die Bilanzen der Banken spiegeln jedoch die gesamte Wirtschaft wider», kritisierte Herkenhoff. Aktuell seien nur etwa sieben Prozent der Wirtschaft nachhaltig im Sinne der Taxonomie. Es sei daher bereits klar, dass die GAR-Kennziffern von Banken sehr niedrig ausfallen werden. Der Blick müsse daher auch auf jene Firmen gerichtet werden, die den Weg in Richtung nachhaltiges wirtschaften erst begonnen hätten oder kurz davorstünden.