Zwar ist die Zahl der Mitarbeiter in der deutschen Bankenbranche seit langem rückläufig. Doch in bestimmten Bereichen suchen viele Institute händeringend nach Mitarbeitern. Allein im dritten Quartal belief sich die Zahl der von Banken und Fintechs in Deutschland öffentlich ausgeschriebenen Stellen auf 38.351, ein Plus von etwa 10% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, zeigen Daten des Berliner Datenanbieters Index Gruppe.