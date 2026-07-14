Der digitale Euro soll ab der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einem zwölfmonatigen Pilotprojekt vorbereitet werden. Die offizielle Einführung als Zahlungsmittel ist für das Jahr 2029 angekündigt, wenn bis dahin der europäische Rechtsrahmen steht. Der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, nicht ersetzen. Mit ihm werden Zahlungen offline und online möglich, ohne dass ein Dienstleister dazwischengeschaltet werden müsste.