Aber auch beim Wohnungsbau dreht sich die Lage. In einer ZDB-Umfrage unter 1500 Betrieben bezeichneten 56 Prozent ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend. Knapp 70 Prozent der Unternehmen erwarten in den kommenden Monaten eine stabile oder bessere Lage - im Vorjahr war es nur gut die Hälfte. Wegen plötzlich und deutlich gestiegener Zinsen waren zwischen 2021 und 2024 viele Immobilienprojekte geplatzt oder liegengeblieben. Das ändere sich nun, sagte Schubert-Raab. «Doch für eine echte Wende fehlen uns jährlich mehr als 100.000 Baugenehmigungen.»