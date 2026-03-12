Die Aktionäre der spanisch-britischen Fondsplattform Allfunds haben der rund 5,3 Milliarden Euro schweren Offerte des Frankfurter Dax -Konzerns zu fast 100 Prozent zugestimmt, wie die Deutsche Börse mitteilte. Damit die Übernahme zustande kommen kann, war in einem gerichtlichen Verfahren eine Zustimmung von 75 Prozent nötig.