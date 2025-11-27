Allfunds bietet Fondsmanagern und Vertriebspartnern Systeme für Handel und Ausführung, Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen. Das verwaltete Vermögen belief sich Ende September auf 1,7 Billionen Euro. Die Software des Unternehmens ermöglicht es Kunden, verschiedene Investmentfonds über eine zentrale Plattform zu filtern und zu handeln. Zudem bietet sie Fondsgesellschaften Reporting-Tools zur Nachverfolgung von Vermögenswerten und Fondsflüssen.