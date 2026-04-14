Der Frankfurter Börsenbetreiber erwerbe für 200 ‌Millionen Dollar einen Anteil ‌von 1,5 Prozent ​an der Kraken-Muttergesellschaft Payward, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit dem Schritt vertiefe die ‌Börse eine im Dezember 2025 bekanntgegebene strategische Partnerschaft. Der Abschluss der ​Transaktion werde für das zweite ​Quartal erwartet ​und stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen ‌Genehmigungen.