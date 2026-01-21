Diese ist mit der Tochter Clearstream Fund Services bereits in ‌dem Geschäft vertreten, ist aber vor allem in Deutschland und der Schweiz aktiv. Allfunds deckt vor allem Spanien, Frankreich und Italien ab. Mit dem Zusammenschluss der beiden führenden Anbieter in Europa kann die Deutsche Börse ihren Marktanteil auf dem Kontinent etwa verdoppeln. Die Brüsseler Wettbewerbsbehörden dürften daher genau darauf schauen. Deshalb rechnet die Börse mit dem Abschluss der Übernahme auch erst in einem Jahr. «Die Akquisition ist der nächste Schritt ⁠in der Entwicklung der Deutsche Börse Group als europäischer Champion für kritische Finanzmarkt-Infrastruktur», sagte Börse-Vorstandschef Stephan Leithner.