Börsenprofis bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im September erneut etwas weniger pessimistisch. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten stieg um 0,9 Punkte auf minus 11,4 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 160 Analysten und Anlegern mitteilte. Das ist der zweite leichte Anstieg in Folge. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf minus 15,0 Punkte gerechnet.