Der Bierabsatz der heimischen Brauereien und Bierlager sank ​gegenüber dem Vorjahr um ‌6,0 Prozent oder ‌497,1 Millionen Liter auf rund 7,8 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte. Erstmals fiel der Bierabsatz unter ⁠acht Milliarden Liter. Damit setzte sich der langfristig rückläufige Trend beim Bierabsatz fort: ​So setzten die Brauereien und ‌Bierlager 2025 insgesamt ‍18,9 Prozent oder 1,8 Milliarden Liter weniger Gerstensaft ​ab als im Jahr 2015.