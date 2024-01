BA-Chefin Andrea Nahles sagte am Mittwoch in Nürnberg, sie gehe für das angelaufene Jahr «von einer etwas schlechteren Entwicklung aus» als dem zuletzt vorausgesagten Anstieg um 60.000. Zugleich rechne die BA aber weiter mit einem Beschäftigungswachstum. Im Jahresdurchschnitt 2023 stieg die Arbeitslosenzahl laut BA-Bilanz deutlich um 191.000 auf 2,609 Millionen. Auch im Dezember legte sie mit Beginn der üblichen Winterpause etwa am Bau leicht zu. Nahles begrüsste im Grundsatz das Vorhaben der Bundesregierung, die finanziellen Kürzungen für Bürgergeldbeziehende zu verschärfen, die ein konkretes Arbeitsangebot ausschlagen.