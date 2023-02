Lohnvereinbarungen höher als früher

Die Tarifverdienste seien im vergangenen Herbst zwar weiterhin moderat gestiegen. "Die jüngsten Tarifabschlüsse fielen allerdings erneut deutlich höher aus als in den vorangegangenen Jahren", so die Bundesbank. Auffällig sei zudem, dass in einigen Branchen zusätzlich steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämien vereinbart worden seien. In einzelnen Branchen seien dazu laufende Tarifverträge ausserplanmässig nachverhandelt worden. "Auch die Lohnforderungen fallen im historischen Vergleich derzeit ungewöhnlich hoch aus", heisst es im Monatsbericht. In diesem Jahr würden zudem die alten, moderaten Tarifabschlüsse aus der Zeit vor der hohen Inflation auslaufen.