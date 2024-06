In diesem Jahr dürfte die Erholung aber demnach etwas langsamer laufen als zunächst von der Bundesbank erwartet. Laut ihren Prognosen wird die Wirtschaftsleistung 2024 voraussichtlich kalenderbereinigt um 0,3 Prozent wachsen. In ihrer Prognose vom Dezember hatte sie noch ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,4 Prozent vorhergesagt. Für das nächste Jahr geht die Bundesbank dann von einem wieder stärkeren BIP-Wachstum von 1,1 (Dezember-Prognose: 1,2) Prozent aus. Für 2026 erwartet sie nun ein Plus von 1,4 (1,3) Prozent. Die Haushalte profitierten von kräftig steigenden Löhnen. Dazu komme ein stabiler Arbeitsmarkt und auch eine allmählich sinkende Inflation.