Es drohe auch aktuell kein Gasmangel. «Die Lage ist eine ganz andere als im ersten Jahr ‍nach der russischen Invasion in der Ukraine. Die LNG-Terminals, grosse Mengen an Pipeline-Gas aus Norwegen wie Importe über ​Belgien, die Niederlande und zeitweise Frankreich sichern unsere ‍Versorgung.» Es sei ja bereits auch mehr als ein Drittel der Heizperiode geschafft.