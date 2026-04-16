Die deutsche Bundesregierung rechnet als Folge des Iran-Krieges für dieses und das kommende Jahr mit einem deutlich geringeren Wirtschaftswachstum und höherer Inflation. Im Entwurf des neuen Konjunkturausblicks senke das Wirtschaftsministerium die Wachstumserwartung für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2026 von 1,0 Prozent auf 0,5 Prozent, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von einem Insider. Für 2027 gehe die Regierung laut dem Entwurf von einem BIP-Wachstum um 0,9 Prozent aus. Für das Gesamtjahr 2026 lege die Regierung dabei eine Preissteigerung von 2,7 Prozent zugrunde, für 2027 von 2,8 Prozent. Das sind für 2026 0,6 Prozentpunkte und für 2027 0,8 Prozentpunkte mehr als noch im Januar angenommen.
Das Wirtschaftsministerium lehnte eine Stellungnahme zu den Insider-Informationen ab. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die alljährliche Frühjahrsprojektion am 22. April dem Kabinett vorlegen.
Im Jahreswirtschaftsbericht Ende Januar hatte die Regierung für 2026 noch mit einem BIP-Wachstum von 1,0 Prozent und für 2027 von 1,3 Prozent gerechnet. Bei der Inflation ging sie von 2,1 Prozent (2026) und 2,0 Prozent (2027) aus.
Vor gut zwei Wochen hatten bereits die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Gemeinschaftsgutachten für die Regierung die Wachstumserwartung zurückgeschraubt. Für dieses Jahr senkten die Experten ihre Wachstumsprognose auf 0,6 Prozent und für 2027 auf 0,9 Prozent. Als massgeblichen Grund für die Verschlechterung des Wirtschaftsausblicks nannten sie die als Folge des Iran-Krieges drastisch gestiegenen Energiekosten.
(Reuters)