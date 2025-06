Die Bundesregierung in Berlin steht weiter zur Welthandelsorganisation - trotz vieler Probleme. Die WTO binde 166 Länder an ihre Regeln, diese seien elementar für den globalen Handel, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters: «Die WTO ist und bleibt Rückgrat für den globalen Handel.»