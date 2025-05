Im ersten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 4,4 Prozent auf 54,8 Milliarden Euro zu, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Produktion stieg insgesamt um 6,7 Prozent und in der Chemie allein um 4,7 Prozent. Der Verband begründete dies mit einer Belebung in nahezu allen Sparten, sowohl im Inland als auch im Ausland. Angesichts dieser Entwicklungen habe sich die Bewertung der Geschäftslage zuletzt verbessert.