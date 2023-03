Branchenprimus BASF hatte sogar mit harten Einschnitten am Stammwerk Ludwigshafen auf die hohen Energiepreise und maue Geschäftsaussichten geantwortet. Dem Sparkurs des Konzerns fallen weltweit 2600 Stellen zum Opfer, knapp zwei Drittel davon in Deutschland. BASF litt im vergangenen Jahr als grösster industrieller Gasverbraucher in Deutschland besonders stark unter den explodierten Energiekosten. Auch Evonik tritt auf die Kostenbremse. Kullmann peilt Einsparungen in einer Höhe von rund 250 Millionen Euro an. Der Essener Konzern will aber ohne einen Stellenabbau und ohne Kurzarbeit durch die Krise kommen - und rechnet für das zweite Halbjahr wieder mit einer Belebung der Geschäfte.