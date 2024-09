In die Volksrepublik wurden Waren im Wert von 7,0 Milliarden Euro geliefert und damit 15,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie aus den am Montag veröffentlichten vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. In der nach den USA zweitgrössten Volkswirtschaft läuft die Konjunkturerholung eher schleppend. Zugleich stellt China zunehmend Waren selbst her, die früher aus Deutschland importiert wurden - etwa Autos.